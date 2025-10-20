Поиск

Президент Польши поддержал отказ суда в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с поддержкой решения польского суда, отказавшего в экстрадиции в Германию украинца, который подозревается в подрыве газопроводов "Северный поток".

"Очень хорошо, что он остается в Польше", - сказал Навроцкий на пресс-конференции, его цитируют польские СМИ.

"Я согласен, что он, возможно, не получит справедливого суда со стороны Германии, потому что я помню, что "Северный поток 2" был проектом, который должен был принести прибыль немецкому государству, и в то время не имело значения, что Россия вооружалась для войны благодаря миллиардным прибылям от этой сделки", - пояснил польский президент.

Он добавил, что "гражданин Украины не может быть наказан за участие в такой деятельности".

"Принимая во внимание интересы немецкого государства в контексте "Северного потока 2", можно предположить, как и было вынесено в вердикте (польского суда - ИФ), что деловые или экономические аргументы возобладают над здравым смыслом", - отметил Навроцкий.

Ранее Окружной суд Варшавы отказался экстрадировать в Германию гражданина Украины Владимира З., подозреваемого во взрыве на газопроводе "Северный поток", и снял с него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Руководитель бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявлял, что польские власти ищут законный способ отказать в экстрадиции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что экстрадиция подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток 2" не отвечает интересам Варшавы.

Гражданин Украины 30 сентября был арестован в Польше по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Он разыскивался по европейскому ордеру на арест, выданному немецкой разведкой. До суда мужчина находился в варшавском следственном изоляторе.

Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря.

