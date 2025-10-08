Власти Польши ищут законный способ не экстрадировать подозреваемого в подрыве "Северного потока 2"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Польские власти ищут законный способ отказать в экстрадиции подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2) в другую страну, сообщил руководитель бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич.

"Как частное лицо, скажу: нет. А официально скажу так: Польша не должна участвовать ни в какой операции по выдаче человека, нанесшего вред России", - так Ценцкевич ответил на вопрос журналистов, следует ли передать подозреваемого по запросу властей ФРГ. Его цитируют польские СМИ.

"Требуется найти такую формулу, по которой мы действовали бы в рамках закона и в то же время не выдали бы ни Германии, ни потенциально России кого-то, кто нанес ущерб российской военной машине", - заявил глава бюро нацбезопасности.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток 2" не отвечает интересам Варшавы.

Гражданин Украины был задержан и арестован 30 сентября в Польше по подозрению во взрыве газопровода "Северный поток 2". Он разыскивался по европейскому ордеру на арест, выданному немецкой разведкой. В настоящее время мужчина находится в варшавском следственном изоляторе. Варшавский окружной суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 9 ноября. Суд также примет решение о его возможной экстрадиции в Германию.

Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", предназначенных для транспортировки газа из России в ФРГ, произошло 26 сентября 2022 года на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря.

Прокуратура ФРГ ранее сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в координации подрывов газопроводов. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Адвокат задержанного подал апелляцию на это решение.