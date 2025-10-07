Поиск

Туск высказался против экстрадиции из Польши подозреваемого в подрыве "Северного потока-2"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экстрадиция подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) в другую страну не отвечает интересам Польши, заявил на пресс-конференции премьер-министр Дональд Туск. Его цитируют польские СМИ.

"В интересах Польши и в интересах простого чувства порядочности и справедливости, безусловно, не обвинять или выдавать этого гражданина другой стране", - сказал он.

"Северный поток-2" был построен вопреки интересам всей Европы. Проблема для Европы, Украины и Польши заключается не в его подрыве, а в его строительстве", - подчеркнул премьер-министр.

Владимир, гражданин Украины 30 сентября был задержан в Польше по подозрению во взрыве газопровода "Северный поток-2". Он разыскивался по Европейскому ордеру на арест, выданному германской разведкой. С тех пор он находится в Варшавском следственном изоляторе. Варшавский окружной суд 6 октября продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 9 ноября. Суд также примет решение о его возможной экстрадиции в Германию.

Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря.

Прокуратура ФРГ ранее сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в координации подрывов. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Адвокат задержанного подал апелляцию на это решение.

