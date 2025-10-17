Поиск

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Суд в Польше в пятницу решил отказать в экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток", сообщает Associated Press.

Согласно агентству, Варшавский окружной суд также постановил, что данный гражданин Украины должен быть незамедлительно освобожден.

Премьер Польши Дональд Туск приветствовал это решение. Комментируя судебное постановление, он написал в соцсети X: "Суд поступил правильно. Дело закрыто".

Владимир З., гражданин Украины 30 сентября был арестован в Польше по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Он разыскивался по европейскому ордеру на арест, выданному немецкой разведкой.

Ранее в октябре стало известно, что Верховный суд Италии отменил решение Апелляционного суда об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова - предполагаемого координатора подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2"

Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря.

Северный поток Германия Украина Польша
