Литва планирует совместные с Польшей учения в Сувалкском коридоре

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с польским президентом Каролем Навроцким на литовско-польской границе заявил о планах провести совместные военные учения в Сувалкском коридоре. Об этом сообщают литовские СМИ.

"Бывший президент Польши Анджей Дуда уделял этому вопросу (Сувалкскому коридору - ИФ) первостепенное внимание. Мы приняли участие в нескольких учениях, посвященных теме Сувалкского коридора. Поэтому мне очень хотелось бы познакомить вас с этим проектом и в самое ближайшее время, возможно, весной следующего года, реализовать еще одни учения именно в Сувалкском коридоре", - сказал Науседа.

"Ведь стратегическое значение Сувалкского коридора неоспоримо, поэтому оно находит свое отражение, в том числе, в реализации планов региональной обороны НАТО. Однако очень важно, что был очень четкий акцент на двустороннем внимании к этой проблеме", - подчеркнул литовский президент.

В апреле 2024 года в районе Сувалкского коридора прошли учения НАТО Brave Griffin 24/II. В мае 2005 года в этом же районе прошли учения Вооруженных сил Польши.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Евросоюза.