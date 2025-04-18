Минобороны Литвы укрепит Сувалкский коридор

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Литва планирует укрепить и модернизировать Сувалкский коридор, заявил изданию Politico замминистра национальной обороны Литвы Томас Годляускас.

"Ведутся обсуждения о новых мерах защиты вдоль границ с Калининградской областью и Беларусью, особенно в районе Сувалок", - сказал он.

Речь идет о размещении элементов противодействия мобильности: контрольно-пропускные пункты на дорогах и системы блокирования, такие как бетонные блоки и другие конструкции.

Годляускас подчеркнул, что маршрут, проходящий через так называемый Сувалкский коридор, имеет "решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны".

Сувалкский коридор - территория между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Евросоюза.