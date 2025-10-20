Поиск

Глава МИД Венгрии 21 октября посетит Вашингтон

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах посетить Вашингтон 21 октября, передают европейские СМИ.

Министр не стал уточнять, с кем именно он планирует провести встречи в столице США и какие темы будет обсуждать.

16 октября президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп после этого заявил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего сами президенты встретятся в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со своей стороны заявил, что уже поручил сформировать комитет по организации этого саммита.

Будапешт Владимир Путин Дональд Трамп МИД Петер Сийярто США Венгрия
