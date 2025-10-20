Орбан назвал очень важным для Венгрии планируемый в Будапеште саммит РФ-США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал экзистенциально важным для страны планируемый в Будапеште саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"За три года конфликта на Украине Венгрия потеряла 9,1 млрд форинтов (23,1 млрд евро). Это означает, что каждая венгерская семья потеряла более 2 млн форинтов (около 5 тыс. евро). Цены на энергоносители возросли, подскочила инфляция, а санкции (в отношении России) ослабили страну - снизился объем торговли, процентные ставки выросли, именно поэтому саммит в Будапеште отвечает фундаментальным экзистенциальным интересам Венгрии", - приводит в понедельник слова Орбана телерадиоканал РТРС (Республика Сербская, БиГ).

"Для успеха этого саммита мы сделаем все, что в наших силах", - отметил он.

Трамп после телефонного разговора с Путиным в прошлый четверг сообщил о договоренности вскоре встретиться в Будапеште. Орбан со своей стороны сказал, что уже поручил сформировать комитет по организации этого саммита.