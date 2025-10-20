Поиск

ЕС сохраняет в силе возможность ввести санкции против Израиля

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз ожидает от Израиля реальных изменений в секторе Газа в связи с прекращением огня, а без таковых возможность введения санкций против Израиля будет оставаться в силе, заявила на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Кая Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Министры также обсудили меры Еврокомиссии в отношении Израиля. Прекращение огня поменяло контекст, и это совершенно очевидно для всех. Однако, если мы не увидим реальных и устойчивых изменений на местах, включая увеличение объема помощи Газе, угроза санкций останется в силе", - сказала Каллас.

Она отметила, что "режим прекращения огня в Газе только что прошел первое серьезное испытание на прочность".

"Нападения ХАМАС на мирных палестинцев и его отказ разоружиться делают режим прекращения огня все более хрупким", - считает высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Каллас вновь напомнила, что "ЕС является крупнейшим финансовым спонсором Палестинской администрации и крупнейшим гуманитарным донором Газы".

"Наша миссия по оказанию помощи на границе готова к развертыванию. Сегодня министры обсудили, как Евросоюз может в полной мере поддержать мирный план, в том числе путем предоставления дополнительной поддержки в сфере управления и восстановления", - сообщила глава европейской дипломатии.

По информации Jerusalem Post, в ночь на понедельник Армия обороны Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. В течение минувшего воскресенья военные нанесли серию массированных ударов по Газе, которые, по палестинским заявлениям, привели к гибели нескольких десятков человек. Среди погибших значатся несколько командиров военного крыла ХАМАС.

Эти удары стали ответом на проведенные ХАМАС атаки на позиции израильских военных. По данным The Times of Israel, двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

