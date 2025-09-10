Поиск

МИД Израиля увидел помощь ХАМАС в предложении главы ЕК заморозить поддержку Израиля

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поставить на паузу поддержку страны со стороны Евросоюза.

"Утренние заявления главы ЕК достойны сожаления. (...) Европа вновь подает ложные сигналы, помогая группировке ХАМАС", - написал Саар в соцсети.

По его словам, некоторые слова фон дер Ляйен - "эхо ложной пропаганды ХАМАС и партнеров группировки". Он отметил, что глава ЕК осведомлена о мерах Израиля по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа, и что успехи в этом начинании очевидны.

Также Саар полностью возложил ответственность за происходящее на ХАМАС.

Ранее 10 сентября фон дер Ляйен предложила приостановить поддержку Израиля со стороны ЕС ввиду кризиса в секторе Газа. "Дальнейшие меры: заморозить поддержку Израиля, не затрагивая гражданское общество (...) и частично приостановить соглашение о свободной торговле", - написала она в соцсети X.

В числе прочих мер называются возможные санкции против израильских чиновников и "враждебно настроенных поселенцев" на Западном берегу реки Иордан.

В конце августа Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас заявлял, что усиление давления на Израиль для прекращения войны в секторе Газа - одна из тем собравшегося 29-30 августа неформального Совета ЕС по иностранным делам (Гимнихе) в Копенгагене. В ответ на вопрос о возможных санкциях ЕС против Израиля он напомнил, что это находится в компетенции государств-членов Евросоюза, и для такой меры требуется единогласное решение всех 27 стран союза.

