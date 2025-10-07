ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в Египте

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз приостановил обсуждение санкций в отношении Израиля в связи с продолжающимися в Египте переговорами по достижению мира в Газе по плану президента США Дональда Трампа, сообщил EuObserver со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По их данным, "даже низкоуровневые рабочие группы в Совете ЕС на этой неделе не будут обсуждать предложение санкций Еврокомиссии в Брюсселе".

Приостановка связана главным образом с решением Германии и Италии дождаться результатов обсуждения плана перемирия президента США Дональда Трампа в Египте.

По словам одного дипломата ЕС, "без поддержки Берлина и Рима большинство не выступит за санкции, предусматривающие в том числе приостановку соглашений о свободной торговле и научных грантов, не говоря уже о серьезных мерах, таких как внесение израильских министров в "черный список".

30 сентября Трамп представил план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающий в том числе прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства, в том числе Египет и Катар. Израиль и движение ХАМАС выразили согласие с планом.

6 октября в Шарм-эш-Шейхе начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС о плане Трампа. Первоочередными вопросами стали освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа.