Иран готов рассмотреть новые предложения о сотрудничестве от МАГАТЭ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Высший совет национальной безопасности Ирана будет готов рассмотреть возможные предложения о дальнейшем сотрудничестве с МАГАТЭ, заявил в понедельник представитель совета Али Лариджани.

"Если МАГАТЭ внесет запрос по этому вопросу, он будет рассмотрен советом", - приводит агентство ИРНА ответ Лариджани на вопрос о возможных переговорах с МАГАТЭ.

Также он заявил о важности стратегических отношений с РФ и КНР, отметив существование канала для обмена сообщениями между Тегераном и Москвой.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что соглашение о сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ заморожено, и взаимодействие с агентством осуществляется только в рамках закона иранского парламента и через Высший совет национальной безопасности.

В сентябре Высший совет национальной безопасности Ирана высказался за то, чтобы приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "евротройки" механизма по возобновлению санкций ООН в отношении Ирана.

Таким образом, санкции ООН, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, вновь вступили в силу в ночь на 28 сентября.

Вместе с тем СВПД прекратил действовать 18 октября в связи с истечением срока, после чего в Иране заявили, что "все пункты, включая ограничения на иранскую ядерную программу и связанные с ней механизмы, считаются отмененными".