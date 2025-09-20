Совет нацбезопасности Ирана постановил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Иранский Высший совет национальной безопасности принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "Евротройки" механизма по возобновлению санкций в отношении Ирана, сообщает в субботу агентство ИРНА.

"Необдуманные действия трех европейских стран в отношении иранской ядерной программы, несмотря на сотрудничество МИД Ирана с МАГАТЭ и представление планов по решению проблемы, закроют путь к сотрудничеству с агентством", - пишет ИРНА со ссылкой на заявление совета нацбезопасности.

При этом отмечается, что политика Ирана в сфере атома все еще заключается в сотрудничестве для установления мира и стабильности в регионе.

В конце августа власти Франции, ФРГ и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о запуске "механизма быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней с момента уведомления не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН восстановятся, они включают среди прочего эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Документ, в частности, предусматривает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере". После этого представители страны и агентства вели переговоры по возобновлению сотрудничества.