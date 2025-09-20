Поиск

Совет нацбезопасности Ирана постановил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Иранский Высший совет национальной безопасности принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "Евротройки" механизма по возобновлению санкций в отношении Ирана, сообщает в субботу агентство ИРНА.

"Необдуманные действия трех европейских стран в отношении иранской ядерной программы, несмотря на сотрудничество МИД Ирана с МАГАТЭ и представление планов по решению проблемы, закроют путь к сотрудничеству с агентством", - пишет ИРНА со ссылкой на заявление совета нацбезопасности.

При этом отмечается, что политика Ирана в сфере атома все еще заключается в сотрудничестве для установления мира и стабильности в регионе.

В конце августа власти Франции, ФРГ и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о запуске "механизма быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней с момента уведомления не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН восстановятся, они включают среди прочего эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Документ, в частности, предусматривает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере". После этого представители страны и агентства вели переговоры по возобновлению сотрудничества.

МАГАТЭ Иран СБ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Трамп призвал Каракас принять венесуэльских граждан, выдворяемых из США

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

Президент Ирана заявил, что страна справится с последствиями восстановления санкций ООН

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

МИД РФ заявил, что проект резолюции по санкциям против Ирана ведет к дальнейшей эскалации

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Пашинян отметил, что высоко ценит диалог с Путиным

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7187 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });