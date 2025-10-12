Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ заморожено

Иран больше не стремится к переговорам с "евротройкой"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Соглашение о сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ заморожено, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"В настоящее время соглашение заморожено, и наше взаимодействие с агентством осуществляется только в рамках закона иранского парламента и через Высший совет национальной безопасности", - заявил Аракчи в воскресенье в интервью государственному телевидению Ирана.

Глава иранского МИД добавил, что Тегеран больше не видит оснований для переговоров по атому со странами "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ - ИФ), отмечают ближневосточные СМИ.

В сентябре Высший совет национальной безопасности Ирана высказался за то, чтобы приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "евротройки" механизма по возобновлению санкций ООН в отношении Ирана.

Таким образом, санкции, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, вновь вступили в силу в ночь на 28 сентября.

Они включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов, ограничения на его ракетную программу и заморозку активов за рубежом.