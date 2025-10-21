Оператор Карачаганака подтвердил снижение добычи после атаки на Оренбургский ГПЗ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Karachaganak Petroleum Operating BV, оператор Карачаганака, следит за ситуацией на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ОГПЗ) и подтверждает снижение добычи на месторождении, сообщили агентству "Интерфакс" в компании.

"В настоящее время все производственные, перерабатывающие и экспортные объекты Karachaganak Petroleum Operating работают в стабильном режиме. Однако, в связи с временными ограничениями на прием газа на ОГПЗ, компания осуществила контролируемое снижение объема добычи", - говорится в ответе на запрос агентства.

Как сообщалось, 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

По заявлениям Минэнерго Казахстана, газоснабжение республики не было затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений.

Позже в ведомстве сообщили, что оператор месторождения Карачаганак снизил добычу после инцидента с атакой БПЛА, при этом объемы снижения добычи не указываются. Эта мера не влияет на исполнение обязательств по поставкам газа на внутренний рынок Казахстана, отметили в ведомстве.

"Возвращение к плановым производственным показателям начнется сразу после восстановления штатной работы ГПЗ", - уточнило Минэнерго.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГазом" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров.