Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Криками "Добро пожаловать, Саркози!" заключенные парижской тюрьмы Санте приветствовали во вторник прибытие для отбывания срока бывшего президента Николя Саркози, сообщает Le Figaro.

"Я испытываю глубокую скорбь за Францию. В тот миг, когда мне предстоит переступить порог тюрьмы Санте, все мои мысли обращаются к французам и француженкам, к людям всех слоев общества и всех политических убеждений", - заявил сам осужденный.

Газета напоминает, что Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы за "преступный сговор" по делу "о ливийском финансировании", и отмечает, что это первый в истории Франции случай, когда экс-президента сажают за решетку.

Перед направлением в свою одиночную камеру бывший глава французского государства прошел необходимые административные формальности, применимые к любому заключенному. Он взял с собой в тюрьму двухтомник "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма о незаконно осужденном невиновном узнике.

Сразу же после заключения Саркози в тюрьму его адвокаты выступили с заявлением, что бывшего президента осудили, "не имея никаких доказательств" и обвинив его в "ложном сговоре". По словам адвоката Жан-Мишеля Дарруа, "это трагический день для него, для Франции и для наших институтов". Он выразил надежду, что апелляционный суд "восстановит достоинство французского правосудия, которого оно заслуживает".

При этом другой адвокат Кристоф Энгрэн заявил, что уже подано "прошение об освобождении" Саркози.

Парижский суд приговорил Николя Саркози 25 сентября к пяти годам тюрьмы. Экс-президент был признан виновным по так называемому ливийскому делу, связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Расследование длилось более десяти лет.

Построенная в 1867 году тюрьма Санте осталась последним пенитенциарным заведением, находящимся в пределах французской столицы. Она расположена в 14-м округе Парижа.

