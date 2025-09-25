Экс-президента Франции Саркози признали виновным по "ливийскому делу"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Уголовный суд Парижа в четверг признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в преступном сговоре во время его предвыборной кампании 2007 года, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

"Экс-президент признан виновным по так называемому ливийскому делу, связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи", - передает телеканал.

При этом Саркози оправдали по обвинениям в коррупции.

По этому делу также были оправданы несколько других обвиняемых.

Расследование длилось более десяти лет.