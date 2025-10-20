Поиск

Макрон не считает предосудительной встречу с Саркози перед его тюремным заключением

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает нормальным то, что 17 октября он принял в Елисейском дворце бывшего президента Николя Саркози незадолго до того, как тот начнет отбывать пятилетний тюремный срок, сообщает BFMTV.

"Это нормально в человеческом плане - принять одного из моих предшественников", - заявил Макрон.

21 октября Саркози приедет в тюрьму Санте в Париже для отбывания тюремного срока. Он приговорен к пяти годам лишения свободы по так называемому "ливийскому делу", связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Хотя суд констатировал отсутствие незаконного финансирования избирательной кампании 2007 года, ему вменили то, что он позволил своим ближайшим сотрудникам и сторонникам, на которых имел влияние, действовать от его имени с целью получения финансовой поддержки из Ливии, а также "рассматривал вопрос о дипломатических ответных мерах".

Николя Саркози Париж Эммануэль Макрон Ливия Франция Муаммар Каддафи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Работа сайтов Coinbase, Signal, McDonald's и Disney нарушена из-за сбоя у AWS

Лувр будет закрыт до вторника

Лувр будет закрыт до вторника
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });