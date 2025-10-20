Макрон не считает предосудительной встречу с Саркози перед его тюремным заключением

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает нормальным то, что 17 октября он принял в Елисейском дворце бывшего президента Николя Саркози незадолго до того, как тот начнет отбывать пятилетний тюремный срок, сообщает BFMTV.

"Это нормально в человеческом плане - принять одного из моих предшественников", - заявил Макрон.

21 октября Саркози приедет в тюрьму Санте в Париже для отбывания тюремного срока. Он приговорен к пяти годам лишения свободы по так называемому "ливийскому делу", связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Хотя суд констатировал отсутствие незаконного финансирования избирательной кампании 2007 года, ему вменили то, что он позволил своим ближайшим сотрудникам и сторонникам, на которых имел влияние, действовать от его имени с целью получения финансовой поддержки из Ливии, а также "рассматривал вопрос о дипломатических ответных мерах".