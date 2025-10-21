Глава египетской разведки посетил Израиль

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Руководитель египетской разведки Хасан Рашад прибыл в Израиль с целью обсудить соблюдение соглашения о прекращении огня в Газе, сообщают ближневосточные СМИ.

Также он обсудит с израильскими чиновниками ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа и преодоление препятствий при реализации предложения президента- США об урегулировании в Газе, передает египетский телеканал Аль-Кахира.

Кроме того, Рашад планирует встретиться в ближайшее время со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который сейчас находится на Ближнем Востоке.

В Израиле сейчас находится вице-президент США Джей Ди Вэнс.