Украденные из Лувра драгоценности оценили в 88 млн евро

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила во вторник, что ущерб от ограбления музея Лувр оценивается в 88 млн евро.

Такова оценка директора Лувра, сказала Бекко в эфире французской радиостанции РТЛ.

Она также выразила надежду на то, что грабители не станут разбирать украденные драгоценности на части или же переплавлять их.

В воскресенье утром несколько грабителей проникли в галерею Лувра, где хранились "драгоценности французской короны". По заявлению министра культуры, были похищены восемь украшений "неоценимого культурного наследия". Грабителям удалось скрыться.

По сообщению французских СМИ, грабители действовали очень просто: они взломали окно, проникли в один из залов Лувра. Там они быстро разбили витрины и забрали интересовавшие их экспонаты. По данным СМИ, только после этого в музее сработала сигнализация. В свою очередь, министр культуры Франции Рашида Дати заверила, что система безопасности Лувра сработала исправно.

По информации телеканала "БФМ-ТВ", президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что драгоценные музейные экспонаты будут найдены, а "виновные предстанут перед судом". "Для этого предпринимаются все возможные меры под руководством парижской прокуратуры", - заявил президент.

