Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Братислава может поддержать очередной пакет санкций в отношении России, если на предстоящем в четверг саммите ЕС удовлетворят ее требования.

"Словакия, вероятно, поддержит новый санкционный пакет против России, если ее требования будут включены в выводы саммита", - пишут в среду словацкие СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо, который выступил в парламентском комитете по европейским делам.

По его словам, Братислава, в частности, настаивает на включение в выводы саммита формулировки, касающейся энергетики и автомобильной промышленности.