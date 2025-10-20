Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Будапешт не намерен блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ему удалось убрать из него все пункты, с которыми он был не согласен, заявил в понедельник глава МИД страны Петер Сийярто.

"У нас нет плана его блокировать. Мы добились исключения из него всех мер, которые бы шли вразрез с нашими национальными интересами", - приводит его слова издание Euractiv.

Вместе с тем Сийярто заявил, что политика введения санкций против РФ, по мнению Будапешта, провалилась, так как ограничительные меры не помогли завершить украинский конфликт.

При этом, как отмечается в сообщении, новый пакет санкций все еще ветирует Словакия. Издание отмечает, что, как ожидается, на саммите ЕС в четверг лидеры стран ЕС попытаются надавить на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, чтобы он одобрил пакет.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД блока намереваются приступить к работе над 20-м пакетом санкций после того, как будет готов 19-й.