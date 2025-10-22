В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французами

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На северо-западе Сирии произошли столкновения между сотрудниками сирийских служб безопасности и участниками вооруженных сирийских группировок из Франции, сообщает "Аль-Арабийя".

По словам корреспондента телеканала сирийские силы безопасности в окрестностях Идлиба осаждают лагерь, где укрылись французские бойцы. Силовики "начали широкомасштабную операцию против лагеря, чтобы арестовать французских бойцов, разыскиваемых их властями".

Ранее французское издание L'Express опубликовало расследование о том, что на северо-западе Сирии, где находится Идлиб, проживают около 120 граждан Франции, прибывших в Сирию во время гражданской войны и примкнувших впоследствии к различным вооруженным группировкам. После ухода от власти президента Сирии Башара Асада "некоторые из них сложили оружие, однако для других борьба продолжается".

По оценкам французских СМИ, из Франции уехали на Ближний Восток, в основном в Сирию и Ирак, около 1200-1700 человек. Франция считается европейской страной, откуда уехало наибольшее количество граждан, чтобы впоследствии присоединиться к вооруженным формированиям.