WSJ сообщила об активизации ИГ в Сирии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Группировка ИГ (запрещенная в России террористическая организация) на фоне внутренних проблем в Сирии активизирует атаки в этой стране, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и курдских командиров.

По их словам, теперь децентрализованная и мобильная группировка использует в своих интересах снижение военного присутствия США и крушение режима президента Сирии Башара Асада для набора бойцов и расширения географии действий.

Группа смогла добыть оружие с армейских складов в конце 2024 года, когда происходила смена власти в Дамаске, узнала WSJ. По подсчетам возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС), если в 2024 году были зарегистрированы 73 атаки ИГ, то в 2025 году до конца августа таких нападений было 117. Многие из вылазок отмечены на северо-востоке страны в провинции Дейр-эз-Зор, где может находиться большинство из 3 тысяч бойцов ИГ.

"Вывод американских войск вдохновил ИГ. Мы видим, как они чаще атакуют нас. Мы получаем больше жалоб от населения. Они ставят нас в трудное положение", - заявил один из командиров СДС Горан Тель Тамир.

WSJ отмечает, что с апреля 2025 года США вывели из Сирии 500 из 2000 военных, в основном - из Дейр-эз-Зора, передали многие базы под контроль СДС. Вскоре, по оценкам Пентагона, в Сирии может остаться меньше 1 тысячи военнослужащих.

В СДС отмечают, что ИГ сменила тактику: ее руководство полагается на малые ячейки, иногда несколько в одном городе, не знающие о существовании друг друга. Они получают приказы устраивать засады и закладывать самодельные взрывные устройства; пытаются устранять командиров СДС и заниматься вымогательством.

"Они действуют небольшими группами, по четыре-пять человек, для одной операции. Тем самым экономят деньги. У всех есть автоматы АК-47 и взрывчатка", - заявил представитель курдских Отрядов народной самообороны.

Большинство членов ИГ также не носят опознавательных знаков, являются сирийцами, что позволяет им легко затеряться среди местного населения.

WSJ отмечает, что СДС по-прежнему контролирует большинство территорий на северо-востоке Сирии, но их силы растянуты, им приходится охранять места содержания примерно 50 тысяч бывших бойцов ИГ; причем иностранные государства чаще всего не забирают своих сограждан, состоявших в рядах ИГ. В то же время США продолжают оказывать поддержку СДС в разведке, предоставлении оборудования и воздушного прикрытия при операциях против ИГ.

