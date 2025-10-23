Поиск

ЕС выделил странам Балтии еще 295,5 млн евро на железную дорогу Rail Baltica

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие стран Балтии по строительству ж/д линии европейской колеи Rail Baltica - RB Rail AS - подписало соглашение о гранте из фонда Евросоюза Connecting Europe Facility (CEF, европейского инструмента соединения инфраструктуры) в размере 295,5 млн евро для дальнейшей реализации проекта в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает сайт RB.

Из общей суммы примерно 47,1 млн евро выделено Эстонии, 153,5 млн евро - Латвии и 94,9 млн евро - Литве, включая средства для RB Rail, как координатору совместного проекта.

В Эстонии предоставленное финансирование будет направлено на продолжение строительства магистрали от Таллина до эстонско-латвийской границы, включая строительство 10,2 км насыпи и двухпутного основания на участке Рапла - Пярну.

В Латвии средства будут направлены на строительство ж/д насыпи на четырех южных участках магистрали общей протяженностью 13,3 км. Работы, в том числе, будут включать в себя строительство подъездных и эксплуатационных дорог, монтаж систем водоотведения, прокладку инженерных коммуникаций. Предусмотрено также техническое проектирование электрификации Rail Baltica на участке Упеслехас - латвийско-литовская граница (фаза I) и ряд надзорных мероприятий.

В Литве в районе Каунасского городского узла будут построены ключевые сооружения, такие как путепроводы и железнодорожные переезды. Грант также покрывает технические исследования и проектные работы, включая инфраструктуру региональных станций, техническое проектирование участков от Каунаса до литовско-польской границы и услуги по исполнительному проектированию.

RB Rail получило финансирование для продолжения контроля за трансграничной координацией проекта и остальными работами в соответствии с соглашением об управлении проектом.

Как сообщал ранее руководитель RB Rail Марко Кивила, планируется, что к концу этого года около 40% участков железной дороги первого этапа уже будут строиться во всех странах Балтии.

Стоимость первого этапа проекта Rail Baltica, по оценкам Кивилы, составляет более 15 млрд евро: 6,6 млрд евро в Литве, 5,5 млрд евро в Латвии и 3,2 млрд евро в Эстонии. На первом этапе планируется проложить основной путь Rail Baltica в Литве, а затем, после 2030 года, - участок между Каунасом и Вильнюсом.

Проект Rail Baltica реализуется с целью интеграции стран Балтии в европейскую железнодорожную сеть. Он охватывает пять стран ЕС: Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить до 23,8 млрд евро.

