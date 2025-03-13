WSJ сообщила о переговорах семьи Трампа о покупке доли в американском бизнесе Binance

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Представители семьи президента США Дональда Трампа вели переговоры о приобретении доли в американском подразделении криптовалютной биржи Binance, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В ноябре 2023 года Binance Holdings Ltd. признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием денег в США, как и ее основатель Чанпэн Чжао, который покинул свой пост.

По словам источников WSJ, Чанпэн Чжао, который отбыл четырехмесячный тюремный срок по этому делу, пытался добиться помилования от администрации Трампа. Он остается крупнейшим акционером Binance.

Переговоры начались после того, как Binance в 2024 году обратилась к приближенным Трампа с предложением заключить деловое соглашение с его семьей в рамках плана по возврату в США компании, потерявшей ранее разрешение на осуществление операций в стране, пишет WSJ.

При этом неясно, какую форму могла бы принять сделка и зависела бы она от помилования или нет. Среди возможных вариантов, которые приводит газета, - приобретение семьей Трампа доли в компании или проведение сделки через поддерживаемый Трампами криптовалютный проект World Liberty Financial, запущенный в сентябре.

По словам некоторых источников, Стив Уиткофф, давний друг Трампа, который сейчас отвечает за переговоры по Ближнему Востоку и Украине, участвовал в обсуждении сделки с Binance.

Действия Трампа все больше размывают границы между его деятельностью как президента США и его деловыми интересами, пишет WSJ. Так, после победы Трампа на выборах его жена Мелания подписала контракт на $40 млн на производство документального фильма о ее жизни. Сам Трамп добивается урегулирования многомиллионных исков от компаний, на которые он подавал в суд еще несколько лет назад.

Однако заключение сделки с участием признанного виновным и добивающимся помилования экс-главой Binance означало бы беспрецедентное пересечение бизнеса и власти, отмечает WSJ. Приобретение доли в Binance.US существенно расширило бы криптовалютные интересы семьи Трампа, в то время как сам он подписал серию указов, поддерживающих эту отрасль.

Чанпэн Чжао, основавший Binance в 2017 году, отбыл срок заключения в США и вышел из тюрьмы в сентябре 2024 года. Сейчас он живет в Абу-Даби. Его помилование открыло бы компании путь для возврата на американский рынок, пишет WSJ.

Власти США обвиняли криптовалютную биржу в содействии проведению транзакций находящихся под американскими санкциями групп. В 2023 году Binance согласилась выплатить штраф в $4,3 млрд для урегулирования этих претензий.