В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем
Фото: AP/TASS

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его администрация надеются, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным по украинскому урегулированию все же состоится в будущем, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Встреча между этими двумя лидерами не полностью снята с повестки дня. Я думаю, президент и вся администрация надеются на то, что однажды это может произойти, но мы хотим быть уверены в том, что у встречи будет ощутимый позитивный результат", - заявила она в ходе пресс-брифинга.

Левитт отметила, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым не был единственной причиной, по которой Трамп посчитал, что сейчас не время для встречи с Путиным. Она подчеркнула, что, по словам Рубио, звонок был продуктивным.

Представитель Белого дома напомнила, что Трамп на протяжении долгого времени высказывал свое недовольство в связи с позициями обеих сторон украинского конфликта.

Ранее американский президент заявил, что пока отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с Путиным.

