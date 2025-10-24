Поиск

Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьеру Гарибашвили

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов в особо крупных размерах.

Как заявил генеральный прокурор Грузии Гиоргий Гваракидзе в пятницу на брифинге, ведомство ходатайствует о мере пресечения Гарибашвили в виде внесения залога в размере 1 млн лари.

Ранее Генпрокуратура сообщила об обысках 17 октября в домах Гарибашвили, бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, бывшего главы Службы госбезопасности Отара Парцхаладзе и еще восьми приближенным к ним лиц. В общей сложности было изъято более $11 млн и другие ценности.

В апреле Гарибашвили, возглавлявший правящую партию "Грузинская мечта", сообщил на брифинге о решении покинуть занимаемый пост и уйти из политики.

Гарибашвили был избран председателем "Грузинской мечты" 1 февраля 2024 года. Участвовал в деятельности партии со дня ее основания с 2012 года. В 2012-2013 годах занимал пост министра внутренних дел Грузии, а также дважды (в 2013 и 2021 гг.) становился премьер-министром. Он также занимал пост министра обороны в 2019-2022 годах.

