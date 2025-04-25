Председатель правящей партии Грузии заявил об уходе из политики

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил на брифинге о своем решении покинуть занимаемый пост и уйти из политики.

Гарибашвили считает, что выполнил добросовестно свой долг перед страной и грузинским народом.

При этом он категорически отверг предположения журналистов о том, что может перейти в оппозицию и создать свою политическую партию.

Гарибашвили был избран председателем "Грузинской мечты" 1 февраля 2024 года. Участвовал в деятельности партии со дня ее основания с 2012 года. В 2012-2013 годах занимал пост министра внутренних дел Грузии, а также дважды (в 2013 и 2021 гг.) становился премьер-министром. Он также занимал пост министра обороны в 2019-2022 годах.