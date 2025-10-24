Фицо призвал ЕК отказаться от идеи использования активов РФ для помощи Украине

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо призвал Европейскую комиссию (ЕК) отказаться от идеи конфискации замороженных российских активов для финансирования так называемого репарационного кредита для Киева и предложить иные варианты финансирования Украины в последующие два года, сообщают в пятницу словацкие СМИ.

"Какое бы решение не было принято, я хочу, чтобы мы в Словакии имели на этот счет полную ясность: правительство, которое возглавляю я, никогда, подчёркиваю, никогда не подпишет никаких гарантий по кредиту для Украины на военные расходы. Мы также не потратим ни цента из нашего государственного бюджета на эти цели", - приводят СМИ слова Фицо.

По его словам, Словакия готова помогать Украине, но лишь гуманитарным путем.

Фицо считает ошибкой то, что инициатива об использовании замороженных российских активов для кредита Украине была оглашена еще до того, как ЕК дала ответы на все упомянутые возможные риски.

Премьер-министр добавил, что "лидеры стран-членов ЕС осознают риски, связанные с использованием российских активов для нужд Украины, риски нарушения международного права, риски судебных исков со стороны России".

Фицо считает, что Евросоюзу следует больше сосредоточиться "на реалистичном плане мирного урегулирования для Украины".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе.