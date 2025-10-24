Поиск

Фицо призвал ЕК отказаться от идеи использования активов РФ для помощи Украине

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо призвал Европейскую комиссию (ЕК) отказаться от идеи конфискации замороженных российских активов для финансирования так называемого репарационного кредита для Киева и предложить иные варианты финансирования Украины в последующие два года, сообщают в пятницу словацкие СМИ.

"Какое бы решение не было принято, я хочу, чтобы мы в Словакии имели на этот счет полную ясность: правительство, которое возглавляю я, никогда, подчёркиваю, никогда не подпишет никаких гарантий по кредиту для Украины на военные расходы. Мы также не потратим ни цента из нашего государственного бюджета на эти цели", - приводят СМИ слова Фицо.

В миреЛидеры ЕС не приняли решение по российским активам, перенесли его на декабрьЧитать подробнее

По его словам, Словакия готова помогать Украине, но лишь гуманитарным путем.

Фицо считает ошибкой то, что инициатива об использовании замороженных российских активов для кредита Украине была оглашена еще до того, как ЕК дала ответы на все упомянутые возможные риски.

Премьер-министр добавил, что "лидеры стран-членов ЕС осознают риски, связанные с использованием российских активов для нужд Украины, риски нарушения международного права, риски судебных исков со стороны России".

Фицо считает, что Евросоюзу следует больше сосредоточиться "на реалистичном плане мирного урегулирования для Украины".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе.

ЕК ЕС Euroclear Словакия Украина Роберт Фицо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну в премьер-министры

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Что случилось этой ночью: пятница, 24 октября

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Саммит ЕС подтвердил обещания Евросоюза оказывать финансовую помощь Украине

Трамп призвал подождать несколько месяцев, чтобы оценить ущерб от санкций против РФ

Лидеры ЕС не приняли решение по российским активам, перенесли его на декабрь

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });