Постпреды стран ЕС согласовали предложение по использованию активов РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза согласовали проект инициативы по предоставлению "репарационного кредита" Украине за счет блокированных российских активов, сообщает во вторник Politico со ссылкой на документ.

"В распоряжении Politico оказался проект заключений Совета ЕС с просьбой к Еврокомиссии (ЕК) поддержать предложение, подкрепленное необходимой европейской солидарностью и совместным покрытием рисков. Проект в неофициальном порядке одобрили постпреды государств ЕС", - сообщает издание.

По данным Politico, ЕК, в свою очередь, "ожидает конкретного одобрения предложения от европейских лидеров" прежде, чем двигаться дальше. Издание допускает возможность того, что это может произойти на саммите ЕС 23 октября.

В миреЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды УкраиныЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

В то же время Politico отмечает, что даже после одобрения ЕК предложение может неделями обсуждаться на переговорах с правительствами стран ЕС.

Издание напоминает, что среди стран-членов ЕС наиболее "осторожный подход" к вопросу использования блокированных российских денег избрала Бельгия, где находится депозитарий компании Euroclear, в котором хранятся эти средства.

Источник Politico в бельгийских дипломатических кругах, однако, заявил, что против предложения для ЕК по использованию активов страна на саммите 23 октября возражать не станет.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что этот вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

Между тем Politico сообщало, что бельгийский премьер Барт Де Вевер ранее на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага.

ЕС Евросоюз Украина Бельгия Брюссель Euroclear РФ
