США направили в Карибское море авианосец "Джеральд Форд"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет направил авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford в район Латинской Америки, сообщил в пятницу представитель американского военного ведомства Шон Парнелл.

"В рамках выполнения распоряжения президента о ликвидации транснациональных преступных группировок и для борьбы с наркотерроризмом для защиты США, министр по делам войны направил авианосную ударную группу во главе с USS Gerald Ford и базирующееся на нем авиакрыло в зону ответственности Южного командования США", - написал Парнелл в соцсети Х.

Он отметил, что подобная переброска позволит "усилить возможности США по выявлению, мониторингу и пресечению деятельности незаконно действующих лиц и действий, которые ставят под угрозу безопасность и процветание США, и безопасность в Западном полушарии".

Согласно открытым данным, в данный момент Gerald Ford находится в Средиземном море, недалеко от Хорватии.

США уже сосредоточили на базах в Карибском море крупную группировку вооруженных сил. На базах на американской территории Пуэрто-Рико находится 10 истребителей F-35B Lightning II, шесть истребителей AV-8B Harrier, 12 конвертопланов MV-22B Osprey, семь ударных дронов MQ-9 Reaper и 13 вертолетов. Кроме того, там размещены патрульные противолодочные самолеты, транспортники и воздушные танкеры.

В Карибском море к северу от Венесуэлы курсирует группировка из крейсера, четырех ракетных эсминцев и боевой корабль прибрежной зоны, каждый из которых способен нести до 32 крылатых ракет Tomahawk, а также ударная атомная подлодка, оснащенная 12 такими ракетами. Помимо этого, в регионе находится группа из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту, плавбаза сил специальных операций и катера береговой охраны.

Накануне два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США провели новые полеты вблизи побережья Венесуэлы над нейтральными водами Карибского моря. Бомбардировщики поднимались для выполнения миссии с авиабазы Дайс в штате Техас. Самолеты приближались к Венесуэле на расстояние около 75 км. На минувшей неделе стратегические бомбардировщики также совершили полеты вблизи Венесуэлы. Пентагон назвал эти полеты "демонстрацией силы".

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

Позднее СМИ неоднократно передавали со ссылкой на источники, что США проводят кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки венесуэльского президента Николаса Мадуро.