Пентагон сообщил об ударе по судну наркоторговцев в Карибском море

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Военные США нанесли удар по судну, которое, согласно разведданным США, занимается контрабандой наркотиков в Карибском море, сообщил в пятницу глава Пентагона Пит Хегсет.

"Ночью, по приказу президента Трампа, Пентагон нанес смертоносный удар по судну группировки "Трен-де-Арагуа", которая признана в США террористической и которая занимается наркоторговлей в Карибском море", - написал Хегсет в соцсети X.

Отмечается, что удар нанесли в нейтральных водах. Все шесть мужчин, находившихся на борту, ликвидированы.

США Венесуэла Карибское море
