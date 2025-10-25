Поиск

Генпрокурор РФ заявил, что конвенция против IT-преступности позволит быстро обмениваться информацией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Конвенция ООН против киберпреступности позволит создать по всему миру сеть национальных центров для оперативного обмена информацией, заявил на встрече с президентом Вьетнама генпрокурор России Александр Гуцан.

В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой ООН в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 стран.

В миреГенпрокурор РФ подписал конвенцию ООН против киберпреступностиЧитать подробнее

"Это первый в мире глобальный договор, непосредственно направленный на повышение результативности предупреждения и пресечения таких преступлений. Он позволит создать сеть национальных контактных центров для оперативного обмена интересующей информацией в круглосуточном режиме", - сказал Гуцан.

Он подчеркнул, что конвенция построена на принципах равенства всех государств, а также принципах невмешательства в их внутренние дела.

Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В конвенции содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников.

Вьетнам МИД РФ Гуцан ООН Генеральная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Седьмой беспилотник сбит на подлете к столице

Еще три БПЛА сбито на подлете к Москве

Уничтожен БПЛА, летевший на Москву

Что произошло за день: пятница, 24 октября

Иноагентом признана журналист Нино Росебашвили

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7432 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });