Генпрокурор РФ заявил, что конвенция против IT-преступности позволит быстро обмениваться информацией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Конвенция ООН против киберпреступности позволит создать по всему миру сеть национальных центров для оперативного обмена информацией, заявил на встрече с президентом Вьетнама генпрокурор России Александр Гуцан.

В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой ООН в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 стран.

"Это первый в мире глобальный договор, непосредственно направленный на повышение результативности предупреждения и пресечения таких преступлений. Он позволит создать сеть национальных контактных центров для оперативного обмена интересующей информацией в круглосуточном режиме", - сказал Гуцан.

Он подчеркнул, что конвенция построена на принципах равенства всех государств, а также принципах невмешательства в их внутренние дела.

Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В конвенции содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников.