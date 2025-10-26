Трамп подпишет в Малайзии мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом, как только прибудет в Малайзию.
"Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великое мирное соглашение, которое я с гордостью заключил при посредничестве Камбоджи и Таиланда", - написал Трамп в социальной сети The Truth Social.
По его словам, соглашение будет подписано "сразу по прибытии".
Американский лидер также выразил соболезнования в связи с кончиной в пятницу королевы-матери Таиланда Сирикит: "Я выражаю свои соболезнования великому народу Таиланда".
Он также сообщил, что намерен встретиться с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Утром 24 июля этого года на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения.
28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.
7 августа представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля.