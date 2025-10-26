Задержаны двое из четырех подозреваемых в ограблении Лувра

Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Двоих из четырех подозреваемых в ограблении Лувра задержали, сообщают в воскресенье французские СМИ.

France Info сообщает со ссылкой на источники France Inter, что один человек был задержан в аэропорту "Париж - Шарль-де-Голль", он планировал вылететь в Алжир.

О задержании второго подозреваемого в департаменте Сен-Сен-Дени сообщает Le Figaro.

Утром 19 октября несколько грабителей проникли в галерею Лувра, где хранились "драгоценности французской короны". Были похищены украшения на сумму 88 млн евро. Грабителям удалось скрыться.

Новость дополняется