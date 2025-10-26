Премьер Литвы допустила долгосрочное закрытие границы с Белоруссией

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Литва рассматривает возможность закрытия границы с Белоруссией на длительный срок, заявила в воскресенье премьер-министр республики Инга Ругинене.

"Мы не исключаем, что границу с Беларусью придется закрыть на более длительный срок - для этого потребуется созвать внеочередное заседание правительства", - написала Ругинене в соцсетях.

"Министр внутренних дел и исполняющий обязанности министра национальной обороны Владислав Кондратович и представители ведомств сегодня встречаются на рабочей встрече, чтобы обсудить технические меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Решения будут представлены Комиссии национальной безопасности завтра в 9 утра. Мы рассмотрим как быстрореализуемые, так и долгосрочные решения", - сообщила литовский премьер.

Она добавила, что "МВД уже подготовило поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за угрозы гражданской авиации и более строгие наказания за контрабанду по воздуху".

Как сообщалось, Литва в ночь на 26 октября на несколько часов останавливала оформление в пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Это уже второй за минувшие сутки и третий за неделю случай, когда Литва закрывала границу с Белоруссией из-за инцидентов с метеозондами.

22 и 24 октября в Литве фиксировали прилет с территории Белоруссии десятков метеозондов с контрабандой. В обоих случаях временно закрывалась литовско-белорусская граница, а также приостанавливал работу аэропорт Вильнюса. Временному поверенному в делах Белоруссии в Литве после этих случаев вручались ноты протеста.