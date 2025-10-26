Литва ночью третий раз за неделю закрывала границу с Белоруссией

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минувшей ночью Литва в третий раз за неделю закрывала пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете (ГТК).

"За неделю литовская сторона трижды закрывала полностью движение через границу с Беларусью в обоих автодорожных пунктах пропуска. Очередное приостановление в "Мядининкае" и "Шальничининкае" - этой ночью на 3,5 часа (с 23:00 до 02:30)", - говорится в сообщении ГТК, распространенном в воскресенье.

22 октября белорусско-литовская граница была закрыта Литвой на 6 часов, 25 октября - с полуночи до 12:00.

"Каждый раз литовские власти делают это без предупреждения, создавая безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска. Люди оказываются в условиях непонимания, как им действовать дальше", - отметили в ГТК.

Там уточнили, что на водителях грузовиков временное закрытие сказывается не очень сильно "с учетом того, что литовцы и так работают в 10 раз медленнее, чем позволяют возможности".

Как заявили в комитете, "вместе с тем ожидать въезда в Литву дополнительные сутки к уже нескольким имеющимся не должно стать нормой".