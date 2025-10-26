Поиск

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 28 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 11:00 по времени Восточного побережья США (в 18:00 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 25-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 10,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 8,7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink Falcon 9
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Бразилии остался доволен переговорами с Трампом

Президент Бразилии остался доволен переговорами с Трампом

Дмитриев сказал, что Москва видит титанические усилия сорвать диалог РФ-США

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Администрации США напрямую сообщили об испытаниях "Буревестника"

Премьер Литвы допустила долгосрочное закрытие границы с Белоруссией

Задержаны двое из четырех подозреваемых в ограблении Лувра

Задержаны двое из четырех подозреваемых в ограблении Лувра

Литва ночью третий раз за неделю закрывала границу с Белоруссией

Литва ночью третий раз за неделю закрывала границу с Белоруссией
Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР
Военная операция на Украине

Военные сообщили об окружении Купянска

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7449 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2472 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });