Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy, которые создаются для пилотируемых полетов на Луну, во вторник по московскому времени совершил успешный испытательный полет, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Полет стал 11-м по счету испытанием ракеты.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 13 октября в 19:23 по времени Восточного побережья США (14 октября в 02:23 по Москве).

Согласно сообщению, корабль после одного неполного витка вокруг Земли, который продлился немногим более часа, вслед за сходом с орбиты совершил с использованием двигателей мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

В ходе полета Starship выпустил восемь имитаторов мини-спутников Starlink.

Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он после отделения от корабля приводнился в Американском (Мексиканском) заливе примерно через семь минут после старта.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась 10 раз, из которых пять были успешными.