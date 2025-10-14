Поиск

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy, которые создаются для пилотируемых полетов на Луну, во вторник по московскому времени совершил успешный испытательный полет, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Полет стал 11-м по счету испытанием ракеты.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 13 октября в 19:23 по времени Восточного побережья США (14 октября в 02:23 по Москве).

Согласно сообщению, корабль после одного неполного витка вокруг Земли, который продлился немногим более часа, вслед за сходом с орбиты совершил с использованием двигателей мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

В ходе полета Starship выпустил восемь имитаторов мини-спутников Starlink.

Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он после отделения от корабля приводнился в Американском (Мексиканском) заливе примерно через семь минут после старта.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась 10 раз, из которых пять были успешными.

SpaceX Starship Super Heavy Луна
