Starship станет первым кораблем, который совершит полноценную лунную миссию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Корабль Starship первым осуществит полет к Луне, Китай не выиграет лунную гонку, заявил основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск.

SpaceX "движется молниеносно по сравнению с остальной космической отраслью", - написал он в соцсети Х. По мнению Маска, Starship станет первым кораблем, который совершит полноценную лунную миссию.

Планируется, что корабль высадит людей на Луну в рамках программы NASA Artemis в 2027 году. Маск хочет сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в следующем году. Китай планирует совершить пилотируемую посадку корабля на Луну в 2030 году.

Многоразовая ракетная система SpaceX состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пять из них окончились неудачей.