Поиск

Starship станет первым кораблем, который совершит полноценную лунную миссию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Корабль Starship первым осуществит полет к Луне, Китай не выиграет лунную гонку, заявил основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск.

SpaceX "движется молниеносно по сравнению с остальной космической отраслью", - написал он в соцсети Х. По мнению Маска, Starship станет первым кораблем, который совершит полноценную лунную миссию.

Планируется, что корабль высадит людей на Луну в рамках программы NASA Artemis в 2027 году. Маск хочет сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в следующем году. Китай планирует совершить пилотируемую посадку корабля на Луну в 2030 году.

Многоразовая ракетная система SpaceX состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пять из них окончились неудачей.

SpaceX NASA Илон Маск Starship
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болгария готова пропустить самолет Путина для встречи с Трампом в Венгрии

Болгария готова пропустить самолет Путина для встречи с Трампом в Венгрии

Венгрия пригрозила ЕС правовыми мерами в связи с возможным запретом на газ из РФ

США и Австралия подписали соглашение по редкоземельным металлам

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7399 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2468 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });