NASA не исключило замены SpaceX в лунной программе из-за "отставания"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - NASA готово предоставить контракты другим компаниям для реализации своей пилотируемой лунной программы Artemis, поскольку разработка корабля SpaceX Илона Маска "отстает" от графика, заявил CNBC исполняющий обязанности главы управления, глава Минтранса США Шон Даффи.

Он отметил, что NASA "не собирается ждать одну компанию", продвигая свою программу Artemis для доставки астронавтов на Луну.

"У SpaceX был контракт на Artemis III", - сказал Даффи, имея в виду запланированную NASA пилотируемую миссию с посадкой астронавтов на Луну. "Кстати, я обожаю SpaceX, это потрясающая компания. Проблема в том, что они отстают. Они затянули сроки, и мы ввязались в гонку с Китаем", - заявил Даффи.

"Мы с президентом хотим полететь на Луну за время его президентства, поэтому я собираюсь открыть контракты", - добавил он.

"Я позволю другим космическим компаниям, например, Blue Origin, конкурировать со SpaceX", - сообщил Даффи. Программа NASA берет свое начало с первого срока президента США Дональда Трампа, когда он поручил NASA активизировать усилия по доставке людей на Луну. Последней пилотируемой миссией на Луну была миссия Apollo 17 в 1972 году.

В 2021 году NASA объявило о контракте на 2,89 млрд долларов с компанией Маска SpaceX на разработку системы посадки на основе посадочной системы Starship, которая должна доставить людей на орбиту и поверхность Луны. Хотя NASA также сотрудничает с другими коммерческими компаниями, включая Blue Origins (принадлежащей Джеффу Безосу), SpaceX играет ключевую роль в качестве компании, разрабатывающей саму систему посадки.

В декабре 2024 года NASA объявило о переносе двух запланированных миссий.

Миссия Artemis, в рамках которой корабль с экипажем должен совершить облет Луны, была запланирована на апрель 2026 года. Даффи не исключил, что запуск миссии можно будет подготовить и в феврале. Посадка астронавтов на Луну перенесена на середину 2027 года.

"Мы будем продвигаться вперед и выиграем космическую гонку у китайцев. Вернемся на Луну, развернем там лагерь, базу". - сказал Даффи. Ракета Starship компании SpaceX уже запускалась 11 раз в тестовый орбитальный полет с 2023 года, из которых пять окончились неудачей.