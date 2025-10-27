Поиск

Глава Пентагона на этой неделе посетит страны Индо-Тихоокеанского региона

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе отправится в поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, сообщает американское военное ведомство.

Хегсет планирует посетить Гавайи, Японию, Малайзию, Вьетнам и Южную Корею.

"Ключевыми темами станут сосредоточенность Америки на Индо-Тихоокеанском регионе, приоритетном театре военных действий министерства; важность того, чтобы союзники увеличивали свои расходы на оборону и вклад в нашу коллективную оборону и приверженность министерства тесному сотрудничеству с теми, кто это делает", - говорится в пресс-релизе Пентагона.

На Гавайях Хегсет планирует встретиться с руководителями Индо-Тихоокеанского командования США, в Малайзии глава Пентагона примет участие в совещании министров обороны АСЕАН.

