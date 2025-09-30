Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

Фото: Kayla Bartkowski/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Стандарты физической подготовки американских военнослужащих за последние годы заметно снизились, и их нужно повышать, заявил во вторник глава Пентагона Пит Хегсет.

"Все должны будут соответствовать наивысшим стандартам, предъявляемым военнослужащим-мужчинам", - сказал он, выступая в Вашингтоне перед американскими военачальниками.

Хегсет пояснил, что любой военнослужащий отныне должен соответствовать определенным стандартам, вне зависимости от пола. Эти стандарты - разные в зависимости от специализации. "Это совершенно не направлено против женщин-военнослужащих", - заверил он.

По словам министра, "стандарты будут высокими, гендерно нейтральными. Если женщина не сможет им соответствовать - так тому и быть. Если слабый мужчина не сможет соответствовать - так тому и быть".

Среди прочего, Хегсет предложил армии вернуться к выполнению теста на физподготовку от 1990 года, так как впоследствии требования к бойцам пересматривались в сторону снижения. Кроме того, он решил, что каждый американский военный, вне зависимости от звания, должен будет проходить проверку физподготовки дважды в год. Также, с такой же периодичностью, нужно будет проходить проверку состояния здоровья.

Кроме того, Хегсет вновь заявил, что уделяет пристальное внимание внешнему виду военнослужащих. "Больше никаких бород, никаких длинных волос", - сказал он, говоря о действующих бойцах армии США.