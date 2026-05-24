Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-23" с тремя тайконавтами на борту в воскресенье стартовал к национальной орбитальной станции "Тяньгун", прямую трансляцию вел телеканал CCTV.

В состав экипажа входят тайконавты Чжу Янчжу (командир), Чжан Чжиюань и женщина-тайконавт Ли Цзяин.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 23:08 по пекинскому времени (в 18:08 по Москве).

После выхода на орбиту корабль осуществит быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхэ" космической станции "Тяньгун".

Миссия "Шэньчжоу-23" является 11-й экспедицией экипажей на станцию. Первая пилотируемая миссия на орбитальную лабораторию была осуществлена в 2021 году - тогда три тайконавта прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года. В настоящее время китайские сменные экипажи несут на орбите полугодовые вахты.

Сейчас на станции в рамках 10-й экспедиции работают тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан. Они прибыли не ее борт 31 октября прошлого года.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите высотой около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

Китайская орбитальная лаборатория "Тяньгун" в пять раз меньше Международной космической станции. Срок ее эксплуатации рассчитан минимум на 10 лет.

Китай Тяньгун Шэньчжоу-23 Чанчжэн-2F
