Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные в ответ на атаки Киева по гражданским объектам в РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине, были применены ракеты "Кинжал", "Циркон", "Орешник" и "Искандер". В Минобороны РФ заявили, что поражены пункты управления ВСУ, в том числе Главного управления разведки Украины. Как отметили в ведомстве, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось.

- Дональд Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном. Президент США попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном, так как важно качественно сделать эту работу. Между тем The New York Times сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования этого соглашения.

- МИД РФ сообщил, что иностранные журналисты увидели последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По словам Марии Захаровой, место трагедии посетили более 50 зарубежных журналистов.

- Премьер Армении заявил, что страна восстановит железнодорожные пути в Турцию и Азербайджан без помощи РФ. Никол Пашинян сообщил, что "с турецкой стороны работа уже началась".

- Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции. На его борту три тайконавта. Миссия "Шэньчжоу-23" является 11-й экспедицией экипажей на станцию.

- European Gymnastics снял все ограничения с атлетов из России и Белоруссии. Теперь гимнасты могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под государственной символикой своих стран.