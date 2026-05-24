Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные в ответ на атаки Киева по гражданским объектам в РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине, были применены ракеты "Кинжал", "Циркон", "Орешник" и "Искандер". В Минобороны РФ заявили, что поражены пункты управления ВСУ, в том числе Главного управления разведки Украины. Как отметили в ведомстве, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось.

- Дональд Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном. Президент США попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном, так как важно качественно сделать эту работу. Между тем The New York Times сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования этого соглашения.

- МИД РФ сообщил, что иностранные журналисты увидели последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По словам Марии Захаровой, место трагедии посетили более 50 зарубежных журналистов.

- Премьер Армении заявил, что страна восстановит железнодорожные пути в Турцию и Азербайджан без помощи РФ. Никол Пашинян сообщил, что "с турецкой стороны работа уже началась".

- Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции. На его борту три тайконавта. Миссия "Шэньчжоу-23" является 11-й экспедицией экипажей на станцию.

- European Gymnastics снял все ограничения с атлетов из России и Белоруссии. Теперь гимнасты могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под государственной символикой своих стран.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Двоих пострадавших в Старобельске эвакуируют на лечение в Москву

МИД РФ сообщил, что иностранные журналисты увидели последствия атаки в Старобельске

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Минобороны РФ заявило, что ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

МИД РФ сообщил, что более 50 представителей зарубежных СМИ выехали в Старобельск

Путин призвал вместе противостоять распространению в мире русофобии, ксенофобии, антисемитизма и неонацизма

Путин заявил о большом значении укрепления связей со странами Африки

Мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки дрона
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2308 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов