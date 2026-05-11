Китай запустил грузовой корабль к своей орбитальной станции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Китай в понедельник запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-10" к национальной орбитальной станции "Тяньгун", стыковку планируется провести в этот же день, трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7 Y11", стартовавшей с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 08:14 по пекинскому времени (в 03:14 по Москве).

Это уже девятый полет грузового корабля к китайской многомодульной космической станции "Тяньгун".

Космический грузовик доставит на орбитальную лабораторию около 6,3 тонн продовольствия и расходных материалов. На станцию, в частности, отправлены припасы для жизнеобеспечения, комплектующие для бортовых систем, материалы для обслуживания станции, а также научные приборы для проведения различных экспериментов.

Для приема нового "грузовика" на китайской орбитальной станции был освобожден стыковочный узел. Грузовой корабль "Тяньчжоу-9" завершил свою миссию 7 мая, был сведен с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

В настоящее время на национальной орбитальной станции в рамках 10-й экспедиции работают тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан. Они прибыли 31 октября прошлого года.

На сегодняшний день трое тайконавтов 10-й экспедиции работают на орбите уже более шести месяцев. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) планирует продлить пребывание тайконавтов на станции примерно на один месяц, чтобы дополнительно проверить технологии, касающиеся длительного пребывания космонавтов на орбите.