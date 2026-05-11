Поиск

Китай запустил грузовой корабль к своей орбитальной станции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Китай в понедельник запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-10" к национальной орбитальной станции "Тяньгун", стыковку планируется провести в этот же день, трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7 Y11", стартовавшей с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 08:14 по пекинскому времени (в 03:14 по Москве).

Это уже девятый полет грузового корабля к китайской многомодульной космической станции "Тяньгун".

Космический грузовик доставит на орбитальную лабораторию около 6,3 тонн продовольствия и расходных материалов. На станцию, в частности, отправлены припасы для жизнеобеспечения, комплектующие для бортовых систем, материалы для обслуживания станции, а также научные приборы для проведения различных экспериментов.

Для приема нового "грузовика" на китайской орбитальной станции был освобожден стыковочный узел. Грузовой корабль "Тяньчжоу-9" завершил свою миссию 7 мая, был сведен с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

В настоящее время на национальной орбитальной станции в рамках 10-й экспедиции работают тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан. Они прибыли 31 октября прошлого года.

На сегодняшний день трое тайконавтов 10-й экспедиции работают на орбите уже более шести месяцев. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) планирует продлить пребывание тайконавтов на станции примерно на один месяц, чтобы дополнительно проверить технологии, касающиеся длительного пребывания космонавтов на орбите.

КНР Чанчжэн Хайнань Чжан Лу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранское предложение подразумевало компенсации от США и суверенитет Тегерана над Ормузом

Трамп назвал неприемлемым иранское предложение об урегулировании

Лейбористы потеряли на муниципальных выборах в Великобритании более 1,5 тыс. мест

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Власти Испании проводят эвакуацию с лайнера MV Hondius

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам ответа на предложения США

Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

 Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов