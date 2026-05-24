Поиск

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-23" пристыковался к станции "Тяньгун"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-23" с тремя тайконавтами на борту, запущенный в воскресенье на орбиту, успешно пристыковался к национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

На станцию прибыли тайконавты Чжу Янчжу (командир), Чжан Чжиюань и женщина-тайконавт Ли Цзяин.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 23:08 по пекинскому времени (в 18:08 по Москве). Примерно через 3,5 часа корабль осуществил автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхэ" космической станции "Тяньгун".

Миссия "Шэньчжоу-23" является 11-й экспедицией экипажей на станцию. Первая пилотируемая миссия на орбитальную лабораторию была осуществлена в 2021 году - тогда три тайконавта прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года. В настоящее время китайские сменные экипажи несут на орбите полугодовые вахты.

Сейчас на станции в рамках 10-й экспедиции работают тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан. Они прибыли на ее борт 31 октября прошлого года. Ожидается, что после передачи дел они 29 мая вернутся на Землю на корабле "Шэньчжоу-22".

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите высотой около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

Китайская орбитальная лаборатория "Тяньгун" в пять раз меньше Международной космической станции. Срок ее эксплуатации рассчитан минимум на 10 лет.

КНР CMSA Тяньгун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

Трамп уверен, что сможет заключить с Ираном более выгодное соглашение, чем Обама

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

 Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

The Guardian сообщила, что Совбез Ирана и Хаменеи еще не одобрили соглашение с США

Президент Финляндии заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

 Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

 NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

 На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2309 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов