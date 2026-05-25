Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Соглашение между США и Ираном, атака ВСУ на Ярославль и Белгород, победа "Спартака" в суперфинале Кубка России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Рамочное соглашение между США и Ираном одобрено сторонами на 95%, переговорщики продолжают обсуждать формулировки по ядерному арсеналу Тегерана и контролю над Ормузским проливом, сообщил Fox News.

- Сделка между Вашингтоном и Тегераном не состоится без разморозки части иранских активов, сообщило "Тасним" со ссылкой на осведомленный источник.

- Дональд Трамп призвал лидеров ряда исламских стран присоединиться к мирным соглашениям с Израилем, если сделка с Ираном будет достигнута.

- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрывали из-за атаки БПЛА. Власти сообщили об одной пострадавшей, женщина получила осколочное ранение. В Белгородской области в результате ракетного обстрела пострадал мужчина. Были повреждены объекты энергоинфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электроэнергии и водоснабжения.

- В Демократической Республике Конго выявлено свыше 900 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола, из них 101 подтвержден лабораторно, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

- Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-23" с тремя тайконавтами на борту, запущенный в воскресенье на орбиту, успешно пристыковался к национальной орбитальной станции "Тяньгун".

- Московский "Спартак" стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв "Краснодар" в суперфинале турнира. Главный тренер ФК Хуан Карлос Карседо назвал победу заслуженной.