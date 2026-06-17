Кронпринцессе Норвегии пересадили легкие

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит провели пересадку лёгких в университетской больнице Осло.

"Трансплантация, похоже, прошла успешно", - сообщил в среду заведующий хирургическим отделением больницы Риксхоспиталет Арнт Фиан, чьи слова приводятся в пресс-релизе королевской семьи.

Кронпринцессе потребовалась пересадка лёгких из-за лёгочного фиброза: хронического заболевания, вызывающего рубцевание лёгких и снижающего поглощение кислорода. Это сложная хирургическая процедура, которая позволяет тяжело больным пациентам вернуться к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что Метте-Марит была включена в список пациентов, ожидающих пересадки лёгких, 5 июня. Болезнь лёгких кронпринцессы серьёзно прогрессировала, и её состояние значительно ухудшилось.



